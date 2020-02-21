ad-lib門市網店Final Sale　全店外套/恤衫3折起　T恤$100有找

武漢肺炎疫情繼續，不多不少對零售業造成打擊。又正值季末，ad-lib即日起進行Final Sale優惠，服裝商品下調至3折至半價發售，門市內多款裇衫、衛衣、T-Shirt減至3折發售，最低不需百元就能入手新衫。

ad-lib門市Final Sale三折起

ad-lib門市進行Final Sale減價，服裝商品下調至3折至半價。記者查看發現店內商品款式算齊全。去年秋季推出的拼布MA-1和外套都有半價優惠，而頗受歡迎的Simpsons系列衛衣則三折發售，仍有不少存貨。記者在店內挑選了20款款式較潮、貨量較齊的商品，大家選購前可以參考一下。

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夏季服飾$100有找

如想早一步購買夏季衣服，店內也有部分夏季商品出售，不過所售賣的款式則為2019年夏季商品，如有意購買待夏天穿著，就要考慮服裝款式是否會過時了。

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網店同步有優惠

除了各大門市，ad-lib於網上同步更新優惠，不斷更新商品。網店商品與門市稍有不同，如有興趣可以登入查看，不過兩者都未有就相關優惠公佈完結時間。

門市與網上同步更新優惠，不過兩者優惠商品並非完全一樣。有興趣可以登入網店查看。（陳俊堯 攝）

※ 優惠詳情以官方公佈為準

同期Dickies門市低至4折

與ad-lib一樣，今期Dickies進行Final Sale，推出正價商品以2件六折，３件四折優惠。今次大熱印花衛衣繼續有優惠，不過款式則較過往少；較驚喜是多款外套及襯衫，仍有多種款式選擇。不過今次優惠僅限尖沙咀店及將軍澳店，有興趣入手就要留意了。

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如想了解更多優惠資訊，可點此看全文：

Dickies門市優惠4折起 Champion/Adidas兩件半價 衛衣/波鞋$99