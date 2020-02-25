尖沙咀波鞋運動服飾開倉　Adidas/NIKE/Vans共18個品牌兩折起

馬拉松於26日起舉辦波鞋服飾開倉大減價，Nike、Adidas、New Balance、VANS等18個運動品牌的商品低至2折發售，連著名戶外品牌Columbia也同樣有優惠！

Nike/Adidas依舊登場 Vans新增款式

今次開倉包含18品牌，當中又以Nike、Adidas、Vans為主，低至2折發售。雖然特賣場規模不及過往大，不過在場貨品仍有不少庫存，鞋碼尚算齊全。

在今次開倉中，adidas 與 KANYE WEST 攜手打造的 YEEZY 聯乘系列，在2019年末推出的YZY DSRT BT，以近7折發售，共兩色選擇；而且Vans鞋款款式較以往開倉多，包含經典格仔高筒款式在內多種鞋款全部售$290，都幾抵買。

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有售行山運動裝備

除了以上多款波鞋，同場有售多款運動服飾與CoTima、FREEX等品牌行山運動裝備，最啱就是武漢肺炎時期日日Home Office的各位裝備自己，假日隨時出發行山郊遊，呼吸下新鮮空氣。

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選購貼士：留意商品有污跡

記者曾在馬拉松特賣場中發現有售參差品與污跡商品，不過該類型商品會明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨），而且根據記者觀察，以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低廉，往往$100左右就有交易，因此受到不少客人搶購。

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【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

🏠地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 🏠日期：2020年2月26日 至 3月2日 🏠時間：11:00 - 19:00

【條款及細則】