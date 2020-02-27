網傳7大考試擾敵大法　放屁、狂拎紙　DSE狀元教你拆招│BetterU#3

開罐
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十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

雖則摩卡少女都已經畢業幾年，但每次回想起考DSE的時光都覺得不堪回首，那麼難捱的時間到底是怎樣捱過的！網上不時出現「擾敵大法」，例如不斷放屁、狂撳計數機等，聽起來好似好無聊，但如果真的遇上應該點算好？

後面的同學瘋狂撳計數機應該點處理？（《出貓特攻隊》劇照）

專家啊！又是拯救考生的時候了！摩卡少女就為大家請教DSE考獲7科五**的狀元Melody Tam譚樂敏親身代入，看看她在遇上這些奇怪的狀況時會如何拆解！

▼▼▼點擊圖片睇睇拆解大法▼▼▼

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雖然以上擾敵方法都是都市傳說，但真的遇上都可大可小！大家記得要Bookmark低以上策略！除了當天表現，其實在家的溫習準備工作也很重要！如何可以提升在家溫習的集中力？

！！點擊圖片睇下如何提升温書效果！！

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點擊全文睇晒咁多招！【在家溫書易分心？　DSE狀元教6招瞬間提升專注力】

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