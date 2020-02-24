行山打卡粉紅大媽攝鏡求P走　網民創意大挑戰惡搞18張P圖

武漢肺炎殺到埋身，不少港人假日避炎，決定集體行山到郊外避世。最近有網民就發現手頭一張風景照打卡相被一位粉紅大媽完美攝鏡，於是就將相關相片上載至高手雲集的Facebook專頁「on9仔女同盟會 (on9限定)」上，向一眾P圖神人求救。

網民Hin Lok Chu在Facebook專頁「on9仔女同盟會 (on9限定)」上載原圖，加上一句「搵人幫我p走粉紅色衫個女人 thx」，各種神奇的P圖就開始出現了。

網民Hin Lok Chu上載行山風景相原圖，請求網民P走左下方的粉紅大媽。（Facebook@on9仔女同盟會 (on9限定)）

P圖驚現何君堯

有網民將粉紅大媽無限複製再貼上，也有網民直接寫上「P走」，最讓網民訝異是一位高手，居然將立法會議員何君堯的身影P到大媽的身上。

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有網民見各位大神P圖技巧出眾，於是留言請教各位大神如何學會這些改圖技巧。不少人留言回覆用「美圖秀秀」，也有些專業用戶就一句不說，直接用圖片回應。

記者看到時卻有點困惑......Premiere Rush不是用來剪接影片嗎？什麼時候也能夠用來P走粉紅大媽呢？（Facebook@on9仔女同盟會 (on9限定)）

「兩盒Thx！」網民瘋狂改圖

其實林鄭月娥被網民P圖也不是閒事。在香港最近掀起口罩搶購潮之際，瘋傳出一句潮語「兩盒Thx！」，被網民瘋狂P圖，Facebook專頁《對白Cap圖王》的高手們，就曾將林鄭月娥視為目標之一，瘋狂抽水！

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「兩盒Thx！」就咁就玩完？網民仲有更多創意，有興趣可以睇原文：

多圖｜搶口罩留言「兩盒Thx」成熱話 網民狂改圖特首也要5盒？