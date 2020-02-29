另一半拒戴口罩想分手？專家5招助情侶度過磨合期｜拍拖要考牌#20

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有網民在 Facebook 專頁發文，指男友衛生意識差，而萌生分手念頭。網民指「最近武漢肺炎咁勁，正常人應該都衛生意識相對提高。以前都唔覺我男朋友咁污糟，但依家真係越黎越睇唔過眼。」網民又列出男友4宗罪，更指他低估疫情「分分鐘佢隨時係隱形帶菌者」。

前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 指，個人的衛生意識、習慣，實在難以在短時間之內作出大改變，因此樓主需要作好最壞的心理準備，明白伴侶有可能永遠都不會改正自己的壞習慣。

Anita又說，若完全不能夠接受伴侶的行為，勉強一起未來亦會因類似事件而再次起爭執，分手可能只是時間問題。衛生情況不理想同樣反映了個人生活習慣可能比較不拘小節、不修邊幅，除非自己也是同一類人，否則雙方實在難以契合。

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あるあるbot ‏ @maccha9n

有日本「心水清」的網民指情侶來來去去都只有3大類型，歸納出3種交往模式，分別是「其中一方特別喜歡另一方型」、「互相依賴型」及「和朋友差不多」。又列出6點「能夠長久交往的情侶特點」，快看看你和另一半中了多少項！

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