化妝師KOL教見工面試妝容9招秘技　溶眼線靠這東西打救│BetterU#8

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

還記得第一次見Fulltime長工的時候，摩卡少女還是十九歲的青春少艾。每個人都說要化點妝才去見工，於是對化妝零概念的我也畫上眼線，怎料才剛出門眼線就溶得像熊貓，唔化好過化。問問身邊的朋友，原來幾乎每個人第一次見工，都是頂著很Fail的妝容去！

也有不少人是不小心化得太濃！（《少林足球》劇照）

專家啊！請拯救大家的見工妝容吧！摩卡少女請來新娘化妝師YouTuber Me Chan為大家講解，到底見工面試的妝容，有甚麼細節要注意！

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+ 8 + 7 + 6

看完之後，基本上每一個雷點我都踩勻了......希望大家都可以美美地見工，不要像我一樣經歷這種溶妝的不幸！

除了化個靚妝，從去年的反修例運動起，到近期疫情影響，不少學生都要停課、在家學習，如果僱主問及這一段空窗期，大家又應該怎樣答？

▼▼▼點擊圖片看空窗期應該點做▼▼▼

面試如果遇到政治立場問題又應該怎麼辦？想睇完整版就點擊看全文啦！👍【新冠肺炎、反修例停課空窗期 專家教6招CV秘技突圍│BetterU#5】