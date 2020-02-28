【多圖】日本最強偽娘二人組誕生！激可愛引網民暴動：素顏也超棒

自踏入21世紀，性別的界線越來越模糊，再不單只是男與女的二元對立，當中衍生出不少可能性，例如近年日本開始出現的無性別男子。

最近日本出現驚為天人的偽娘二人組，上月開始於YouTube拍片，由於外表看起來跟女生無異，而且顏值超高，令網民們驚嘆不已...

他們是男生喔！（YouTube@ぷうたんとぎんしゃむのちゃんねる）

Ginsyamu（ぎんしゃむ）

其中一位可能比較多人熟悉，他就是約2年前一度成為熱話的「無性別男子」Ginsyamu，因其超可愛外表成為年輕男女追捧對象。值得留意的是，他只會穿可愛的衣服，基本上不會穿裙子。

現時他已經18歲，但看起來真的跟女生無異。

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Puutan（ぷうたん）

另一位成員是17歲的Puutan，亦是日本小有名氣的偽娘，跟Ginsyamu不同，他留著一頭長髮，而且會穿裙子，打扮比較女性化。同樣地，他不開口的話，完全不會察覺他是男生...

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+ 34 + 33 + 32

素顏真面目

早前他們亦在YouTube分享自己素顏及化妝心得，不少網民大讚他們素顏也超棒，而且化妝技巧比不少女生還要高超！

Ginsyamu素顏及化妝過程公開

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Puutan素顏及化妝過程公開

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性取向？考慮變性？

他們近日亦於YouTube進行「Q&A」環節，被問到性取向及有沒有想過變性時，兩位也不同回應。

Ginsyamu在影片中表示自己的性取向是秘密，不過他2018年曾接受電視節目訪問，當時他表示自己喜歡女生，對帥哥沒有興趣。而且他從沒有想要成為女孩子，所以沒考慮過變性。

Puutan則表示自己喜歡男生，亦姑且有考慮過變性，不過最後還是不了了之。硬要選擇的話，她認為自己想變性為女生。

二人的性取向也不同。（YouTube@ぷうたんとぎんしゃむのちゃんねる）

Ginsyamu曾於電視節目表示自己喜歡男生

影片傳送門：【日本無性別男生】 爆紅17歲少男比美少女更美：我喜歡女生

Ginsyamu&Puutan的YouTube頻道

在 Instagram 查看這則貼文 駆け引きなんてできないの ぎんしゃむ（@gin__sym）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 上午 5:04 張貼