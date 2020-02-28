多圖｜IG神人奇招將香蕉皮大變身　雕刻成藝術品全靠兩件工具？

食蕉要有技巧，想不到連香蕉皮都可以變成藝術品！年輕時媽媽常說「不要玩食物」，但荷蘭藝術家Stephan Brusche偏偏獨愛畫香蕉，將一條又一條香蕉改造成各款得意作品，視覺衝擊爆棚，反而食欲大開，突然好想食蕉！

「香蕉聖手」Stephan Brusche玩弄的一手好蕉，透過高超手藝改造香蕉，變成多條得意又有趣的藝術品。誰能想到香蕉皮的背後，還可以有這麼多變化呢？

👇👇👇 香蕉背後到底是什麼呢？ 👇👇👇

「香蕉聖手」Stephan Brusche的香蕉藝術品風格相當多元化，將一條普通的香蕉呈現出電影角色、卡通人物及動物的模樣。將變壞出現斑點的香蕉改造成長頸鹿，將新鮮香蕉畫成卡通界預言家啊森一族（The Simpsons），搞笑得來又不失藝術感，相當幽默。

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正如他在Instagram的自我介紹「I draw on bananas 」，沒有經過很多複雜的加工，藝術家Stephan Brusche僅僅使用了兩件工具 —— 原子筆與雕刻刀，稍加作畫修改，就將一條平凡無奇、通街可見的香蕉變成「Banana Art」。

最近因新冠肺炎（武漢肺炎）個個留在家，有時間不如到Stephan Brusche的Instagram帳號偷師，學學如何將香蕉變成藝術品吧！