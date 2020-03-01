男女必學床上7個加分細節位　千萬別做這件事｜性愛那些事#39

開罐
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所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

床上也許你可以花招百出、一夜七次，但如果你沒注意到這7個床上的細節位，很可能會令對方敗興而回。到底這七個關鍵細節是甚麼呢？ 奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝，為大家講解，床上一定要做，及千萬不要做的事！

七個床上加分細節位，男女都用得著！

芝芝表示，注重細節可以表現自己細心體貼的一面。比起啪啪啪時肉體上的快感，為對方心靈上同時帶來滿足，這才是圓滿的床上體驗。

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