C.P.U.買一送一優惠　New Balance/PUMA/Reebok新款波鞋低至$380

受到新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，最近多個零售品牌推出促銷優惠，其中波鞋零售店C.P.U.推出「1個價錢，2對鞋」優惠，New Balance、PUMA、Reebok三個品牌指定商品買一送一。

「1個價錢，2對鞋」優惠

最近C.P.U.推出新優惠，只要前往C.P.U.門市購買New Balance、PUMA、Reebok任何正價波鞋，即免費送一對自選波鞋。

今次優惠容許「Cross Brand」任意配搭不同品牌波鞋，即是購買PUMA波鞋也可以配搭New Balance及Reebok的鞋款，自由度大；不過相應地限制免費鞋款正價價格不可高於正價波鞋，選購就要多加留意了。

以購買PUMA價值$759的鞋款為例，只可選擇單價較前者低的免費鞋款，除開計算每對鞋為$380。（圖片自C.P.U.，開罐製圖）

任何正價鞋款都適用

要享有這次優惠，顧客可以挑選New Balance、PUMA、Reebok三個品牌中任何正價鞋款。當中就包括Reebok一月新推出的波鞋款式 InstaPump Fury TRAIL，而New Balance與PUMA的鞋款也毫不執輸，對緊追潮流的朋友而言有相當吸引力。

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免費自選鞋款夠新潮吸引

所送免費鞋款雖然有限制，不過也不算Hea，整體款式算新，單件正價高達$1599，韓國性感小野馬泫雅至愛鞋款PUMA Thunder Colour Block就包括其中，萬年長青款式容易襯搭夠大路，相信命中不少粉絲紅心。

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C.P.U.今次優惠將由即日開始至3月16日舉行。不過記者了解，以上優惠鞋款並非所有分店齊款。如在瀏覽以上圖輯時發現心水鞋款，不妨先Bookmark本頁面與鞋款圖片，再前往門市向店員查詢。