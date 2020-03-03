新冠肺炎│新天地教會李萬熙跪地　魔鬼眼、朴槿惠錶成記招焦點

韓國新天地教會涉嫌刻意隱瞞教徒行蹤、提供錯誤資料，被首爾市政府以「過失殺人罪」起訴。其教主李萬熙日前召開記者會，兩度下跪以示歉意。不過，整場記者會的焦點，竟然不在李萬熙的言論，而是在他的手錶、眼球、及身邊的女人身上？

新天地教會批評四起

韓國COVID-19新型肺炎疫情持續擴散。截止3月3日韓國時間凌晨12時，累積確診人數達4812名，其中3600人都在大邱區。大邱區至所以成為重災區，主要因為一名61歲的新天地教徒。她在確診之前，雖然已經出現明顯病徵，但仍然在區內四出活動，包括到新天地教會參與崇拜，令新天地教會成為確診者的最大群組。

除此之外，在疫情爆發初期，新天地教會曾經拒絕向政府提交教徒名單，之後因為輿論壓力才交出資料，但又被發現資料有錯漏及造假，阻礙相關部門進行檢疫工作。有見及此，首爾市政府日前以「過失殺人」等罪名起訴教主李萬熙。

新天地教教主李萬熙／news1圖片

開記招下跪道歉

傳出將被起訴的消息後，李萬熙於3月2日召開記者會，表示「非常抱歉，不知道說甚麼才能表達我的歉意」，並兩度「行大禮下跪」。不過，網民似乎對他所說的話沒有太大關心，記招上的「3樣東西」卻反而成為了網民熱話？！

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5宗罪受盡國民辱罵

除了播毒之外，新天地教會在韓國其實一直被視為異端組織。洗腦式教義令信徒做出各種離譜、失智的行為。日前，有受害者團體於首爾舉行集會，力數新教地教會5宗罪，希望政府可以徹查教會。

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