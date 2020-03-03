Jack Wills官網三折$70起　衞衣/T恤精選15款必買品　附集運攻略

英國時裝品牌 Jack Wills 主打英倫休閒風格，一直受到不少香港年輕人歡迎，可惜香港全線分店已於去年底全線結業。雖然Jack Wills已經全面撤出香港，不過仍可在全球官網購買，直送香港！

印花連帽衛衣低至3折

就算Jack Wills結業，香港Fans都不用愁，因為最近Jack Wills英國官網做減價，服裝、飾物有折扣，多款冬季印花衛衣減價低至3折，多數熱賣款式售250港元左右，最低見200港元有找。

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夏季T恤兩件半價抵入手

「回南天」將至，在Jack Wills網店減價也可以考慮一同購買夏季服飾。除了冬季清貨外，夏季短袖純色T恤做「兩件減價」，部分印花款式都有折扣，最平港幣約$100有交易。

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帆布袋、銀包都有優惠$70起

除了較多人購買的衛衣與短袖T恤，卡套、銀包、收納袋、手機殻等配件都有優惠，折後價格相當吸引，減價後低至70港元起。

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運費偏貴 可用集運服務

優惠商品相當多，相信JW粉絲們可以滿載而歸。不過雖然Jack Wills全球官網依然提供香港運送服務，將選購商品直送香港，不夠就需要為訂單支付至少15.83英鎊（約157港元）的運費，設計價格隨貨物重量調整。

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