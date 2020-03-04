6IXTY8IGHT網店半價起　牛仔褲$99　胸圍減至$30│附編輯30款推介

服飾及內衣品牌6IXTY8IGHT即日起進行網店優惠，各式服裝大減價，上衣、牛仔褲、衛衣、休閒褲半價起，胸圍、內衣、睡袍等居家衣物低至$29.8發售，造福無數小資女！

內褲、襪子激減低至$16

6IXTY8IGHT雖然經常做優惠，不過低至半價卻絕非常見。即日起推出網店優惠，多款商品減至半價發售，另外內褲激減至$149/5條，襪子$79/5對，平均只需$16/對，相當抵買！

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招牌內衣系列半價低至$29.9

6IXTY8IGHT招牌內衣系列，包括經典款式與民族花紋款式，以及情人節推出的冬日情書系列都有減價，折後低至$29.9/件；睡袍也有減價，原價$199半價劈至$99.9發售，適逢轉季可以襯優惠更換新內衣，轉換好心情。

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淺藍牛仔褲半價

服裝方面，6IXTY8IGHT減價款式包括上衣、牛仔褲、衛衣、休閒褲，夏季T恤$29.9起，當中大多款式為長春款，不需擔心過時。其中長青淺藍牛仔褲則$199半價至$99.9發售，而其中一件冬季上衣則驚喜發現有三折，僅售$49.9。

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輸入優惠碼有額外優惠

想享受半價優惠就要注意，今次6IXTY8IGHT優惠僅限網店，消費滿$199即可享免費送貨服務；另購物滿$400按照網頁指示輸入優惠碼，更可以全全單額外減$40。

不喜網購，偏好先試一穿的朋友也無需嘆氣，雖然門市未有優惠，不過為慶祝佐敦新店開幕，只要前往新店消費滿HK$298，可獲贈印花Totebag一個。

優惠詳情 ※ 優惠期為即日起至3月9日 ※ 購物滿$199免運費 ※ 優惠詳情及商品價格以官方公佈為準

UNIQLO內衣減價半價起

如果未睇啱6IXTY8IGHT網店優惠，服裝品牌UNIQLO同時都有網店減價。記者在網店優惠頁面中，記者留意到包括AIRism系列與無痕系列等，受到女性網民好評的女性內衣有半價優惠，折後低至$19。雖然未必夠設計感，不過旨在夠舒適。

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優惠詳情 ※ 購物滿$250免運費 ※ 優惠詳情及商品價格以官方公佈為準

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