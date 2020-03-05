日本網民神級重製　Twitter瘋傳16張懷舊復古手繪風電影海報

掛在戲院外的手繪電影海報現在已經買少見少，日本網民コンビーフ太郎就重製多張70年代懷舊復古風電影海報。究竟大熱電影《Joker小丑》、Marvel電影《銀河守護隊》、甚至《John Wick》的海報重製成懷舊復古風又會是怎樣？

左圖為2014年上映的《銀河守護隊》電影宣傳海報；右圖為日本網民コンビーフ太郎重製版本（Twitter@UMAI_ONIKU_TARO )

日本網民コンビーフ太郎認真參考70年代的手繪電影海報風格，由排版到配色都跟到足，重製了多張懷舊復古風格電影海報並在Twitter分享，迷到一眾電影迷。究竟大熱電影《Joker小丑》、Marvel電影《銀河守護隊》、甚至《John Wick》經過重製後的海報會是如何呢？

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日本神人何其多，3月不單是日本的櫻花季，同時也是畢業季。近日於Twitter瘋傳不少超高質的畢業黑板畫，以不同顏色的粉筆就畫出各種神作。

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