馬莎沙田店搬遷！全場清貨至半價　食品服飾$9起｜附10款推介零食

馬莎百貨Marks & Spencer（M&S）最近傳出消息，沙田新城市廣場分店即日起推出搬遷優惠，店內服飾、食品半價起發售，多款零食如朱古力、餅乾有減價，$9就能入手；而各式服裝最平$49有交易，相當抵買！

零食/餅乾低至$9 記者精選10款必買

沙田新城市廣場三期新分店已經開幕，而原來在新城市一期的分店將在月內搬遷，並即日起推出減價清貨。減價商品包括零食與服裝，頗受年輕人歡迎的Percy Pig軟糖推兩件優惠，多款朱古力禮盒裝減至2折發售，最平僅售$9，絕對是粉絲入手良機！《開罐opener》記者前往分店了解，精選了10款必買商品。

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服裝$49起 精選10樣必買單品

最近天氣反覆時冷時熱，藉M&S搬遷減價，服裝低至$49。除了大幅減價的冬季衣服，M&S在搬遷減價中包含不少春秋兩季商品，較冬季衣服輕薄，適合微涼的天氣穿著。不過款式就較為成熟長青，未必對今季潮流口味。

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在搬遷優惠期間於沙田新城市廣場一期店內任何消費，可獲$50現金券，不過僅限於三期新店使用。記者就優惠向馬莎百貨M&S官方查詢，對方指今次優惠結束時間待定，不過預算結束時間大約在三月中左右，有興趣就要把握時間選購。

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商店名稱：馬莎百貨Marks & Spencer 商店地址：新城市廣場一期366號 優惠日期：即日起至另行通知

優惠詳情以商戶公佈資料為準

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