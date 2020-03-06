三八婦女節｜SOGO推美妝套裝優惠　Origins/Bobbi Brown低至51折

三八婦女節就到，SOGO eStore最近推出優惠，美妝護膚品牌套裝優惠發售，折扣高達51折。適逢轉季，大家又是時候購買護膚品與化妝品，為肌膚保養。

今次三八婦女節SOGO eStore有49個化妝護膚品牌減價，當中較著名包括NARS、Bobbi Brown、SHU UEMURA、ORIGINS均有在推出優惠套裝。

雖然不少朋友都會留待SOGO Thankful week購物，不過今次優惠商品不盡相同。《開罐Opener》為大家精選優惠套裝，以下10款至少73折，更有套裝51折，最平$200就有一set。

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不過其他單品價格相對未夠吸引，多數品牌單件商品折扣率在8折左右，例如ORIGINS標榜敷10分鐘就能起補水效果的速效紓渴水份面膜，就只有85折優惠，或者可考慮留待4月或5月來臨的SOGO Thankful week才入手。

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SOGO eStore購物滿$600免運費，另外優惠活動由即日起至至3月24日，不過商品售完即止，如果想搶心水商品就要盡快登入SOGO eStore購買了！

優惠詳情 地點：SOGO eStore 日期：即日起至至3月24日

同期優惠：C.P.U.波鞋跨品牌買一送一優惠

男生們也不用傷心。就算三八婦女節冇自己份，運動品牌C.P.U.推出新優惠，只要前往C.P.U.門市購買New Balance、PUMA、Reebok任何正價波鞋，即免費送一對自選波鞋。今次優惠更容許「Cross Brand」任意配搭不同品牌波鞋，自由度大有興趣可以親自到門市選購。

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C.P.U.買一送一優惠 New Balance/PUMA/Reebok新款波鞋低至$380

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