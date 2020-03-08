女生偶爾也會假高潮　一文看清4大特徵｜性愛那些事#40

謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

女生高潮一點都不易，有時男生更會疑惑，到底女生是否扮高潮？背後的原因又是甚麼呢？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung為大家拆解。

如何分辨女生是否假高潮？

女生的高潮得來不易，對自己技術沒太大信心的朋友，很可能會想到底女生是否真的高潮？還是為了安慰自己而扮高潮呢？Cindy指出，女生高潮通常會有一些特徵，假高潮的話也有跡可尋。

↓↓↓ 按圖看女生假高潮四個特徵 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

其實女生裝高潮，多數是為了另一半得到滿足，所以Cindy提醒，就算男生發現了女生假扮高潮，都不要揭穿，努力令自己可以讓女生真正高潮吧！

同場加映：

女生高潮要身心同步，因此可令女生放鬆和投入的前戲非常重要。在正式插入之前，可以先用手指令女生習慣，不少人只會參考成人影片中男優的手法，其實是「亂摷一通」，只會適得其反令女生毫不享受性愛樂趣。今次由情愛女王SallyQ教大家入門級的陰蒂按摩技巧。

↓↓↓入門篇↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

想學足全套，入即CLICK入內文看足本版吧！