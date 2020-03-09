白色情人節｜6間酒店住宿包晚餐抵玩優惠套票　最抵人均$290

白色情人節（3月14日）就快到，《開罐 Opener》整理出6個抵玩酒店套票優惠，每一個都包住宿及餐飲，大家在3月可以預訂並入住！

【1】富豪東方酒店 包早晚餐

就快白色情人節，富豪東方酒店即日起至3月31日就推出「感謝・愛」住宿計劃，價錢包住宿一晚之外，亦包早晚餐！早餐為美式炒蛋、香腸、薯餅等綜合早餐，而晚餐則是粵式小菜套餐，有鎮江骨、啫啫鮮豬膶雞煲、拔絲豚肉等菜式。

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【富豪東方酒店】 地址：九龍城沙浦道30-38號 電話：2718 0333

【2】旺角帝盛酒店 包房內二人晚餐、自助早餐

即日起至3月31日，旺角帝盛酒店推出「讓愛高飛」住宿計劃，只限香港居民享用優惠。套票價錢為500元（未連加一），價錢內包雙人房住宿一晚之外，更保自助早餐、房內晚餐及延遲退房，同時亦可使用酒店內健身室。不過留意返，如果想於星期五或六晚入住，就要另加100元附加費。

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【旺角帝盛酒店】 地址：大角咀大角咀道88號 電話：3987 2288

【3】灣仔帝盛酒店 自選心儀禮遇

灣仔帝盛酒店推出「1+2=4=超值」住宿計劃，優惠計劃由即日起至6月30日，只限本地居民享用。價錢除了包住宿一晚，亦可以從九項禮遇當中任選四個優惠，識揀的話還可以再減100元！點擊圖片看攻略！

除此之外，住客最近入住灣仔帝盛酒店，更可得到每房一瓶消毒酒精搓手液，不過數量有限送完即止。每天12時至下午2時更會於酒店大堂供應保健茶。

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【灣仔帝盛酒店】 地址：香港灣仔皇后大道東387至397號 電話：3552 1111

【4】8度海逸酒店 西式套餐有燒春雞

8度海逸酒店推出「豪華宿泊」套票，只限星期一至四，價錢包住宿一晚以及雙人房內西式晚餐。雖然計劃包使用酒店健身中心、桑拿、室外游泳池、兒童游泳池及旋流浴池，但最近因疫情關係，室外游泳池、兒童游泳池、旋流浴池及桑拿都暫停開放。

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【8度海逸酒店】 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

【5】悅來酒店 包四道菜晚餐

位於荃灣的悅來酒店，推出「浪漫餐飲住宿套餐」，價錢包入住一晚，以及在房間內享用四道菜晚餐，除了可以享用二人晚餐，更可以延遲退房到下午三時，可以睡個夠！

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+ 3 + 2

【悅來酒店】 地址：荃灣荃華街3號 電話：2409 1111

【6】北角海逸酒店 包自助晚餐

套票需要在香港旅遊發展局FLASH SALE ON網站購買，優惠價格包雙人自助晚餐及免費延遲退房！但留意返，逢星期五至日晚入住的話，則需加收港幣50元。

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