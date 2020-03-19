網民熱數女生10大查男友手機招數 　iPhone最難防｜拍拖要考牌#21

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每名女生都是名偵探，尤其當她們發現男友有異樣的時候。大數據搜尋引擎發現，不少女生們曾經在討論區分享查男友手機的招數，並歸納出女友10大手機查勤技倆! 開假帳戶加潛在情敵、查看網頁記錄、檢查發票收據⋯⋯只有你想不到，沒有女友們做不到。男生們自己好自為之......

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專家教你睇清分手5大徵兆

「唔知點解，最近總有預感同男朋友冇辦法行落去啦，唔通⋯⋯真係要分手嗎？」前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，如果妳有這種預感，肯定是最近發現男友陸續做了這五件事情。

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