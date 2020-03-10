Twitter熱搜《恐怖大媽》惡搞P圖　奧緹華本尊現身：搞大佢│多圖

奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）主演的《恐怖大媽》（Ma）在去年5月上映，透過出色的演技驚悚觀眾，不過電影造成的轟動卻遠遠不如今期的「恐怖大媽之亂」，掀起一場聲勢浩大的改圖熱潮。

外國網民們在上月開始突然興起一場「大媽改圖風潮」，將奧緹華在《恐怖大媽》的模樣P到電影海報中，知名電影如《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)、《水行俠》（Aquaman）的海報，全部無一倖免改成奧緹華的樣子，海報片名也硬生生融入了英文片名《Ma》。

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Memes本尊現身「搞大佢」

活動舉辦得煞有其事，P圖神手們讓「恐怖大媽」侵佔各大電影海報，成為了Twitter、Instagram中的一時熱話，更引起Memes本尊出Post回應。奧緹華在貼文表示，受到各位粉絲的啟發，她決定將活動「搞大佢」，將活動命名為「#MaMemeContest」，並設立了豐盛的獎項來吸引各路高手加入挑戰。

她在帖文中表示，比賽冠軍將以奧緹華嘉賓身分，獲得電影《女巫》或是影集《白手起家：沃克夫人的致富傳奇》的 2 張首映會及見面會門票；第二名及第三名也有獎品。活動將持續至愚人節 4 月 1 日，並於當日直接公佈得獎結果。（Instagram）

香港P圖高手遍地

以為香港沒有P圖高手？之前武漢肺炎殺到埋身，不少港人假日避炎，決定集體行山到郊外避世。有網民Hin Lok Chu在Facebook專頁「on9仔女同盟會 (on9限定)」上，就用手頭一張風景照打卡相，引出各路P圖高手出手P走粉紅大媽。

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