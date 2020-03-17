姐夫偷食斷正還狡辯　女生網上求救：該告訴懷孕姊姊嗎│韓網熱話

出軌、偷食這些不要得的行為，本來是不值得替當事人隱瞞，不過，如果說出來可能會令自己愛鍚的人受傷害，你又會否如實地將事實告訴他？最近，一名韓國女生於網上發文，表示親眼目睹姐夫出軌，但因為姊姊已經懷孕，所以不知道應否告訴她。

親眼目睹姐夫偷食

一名韓國女生近日於網上發文，徵求網民的意見。她表示一星期前，她駕車去到一個離家有點遠的地方，竟然在那裡看見姐夫拖著一名妙齡女子的手，二人看上去關係十分親密。事主正在苦惱，到底她應否將事實告訴懷孕的姊姊。

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網民意見

事主的故事引來大批網民熱烈討論。有人認為，姐夫與那名女子可能真的只是前後輩關係，認為事主在弄清楚事實之前，不應該說出來。另外，亦有網民認為，應該盡早將事情告訴姊姊，讓姊姊自行決定應該如何處理。如果事情發生在大家身上，你們又會如何處理？

《結婚的女神》劇照

被最親的人戴綠帽

一名韓國男生近日於網上發文，分享自己「被親人戴綠帽」的事情。他之前有一個拍了拖快2年的女朋友，原本一直過得好好的，但女朋友卻提出分手。分手15天之後，他竟然在家附近看見前女友跟自己的親弟弟在一起......

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