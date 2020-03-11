【多圖】日本新出妄想錯覺T-shirt　平胸都可以輕鬆變巨乳

開罐
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不少女生都渴望擁有豐滿的上圍，但現實總是事與願違。除了使用「升球大墊」外，究竟還有甚麼方法讓自己升CUP呢？

早年曾有人看準此商機，創立「ekōD Works」品牌，推出一系列「妄想Mapping」T-shirt（妄想マッピングＴシャツ），利用錯覺塑造豐滿感！

（Twitter@vgvd）

近日「ekōD Works」再推出新款妄想T-shirt，效果一如以往顯著，瞬間於Twitter熱傳，不少網民表示超想要！

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除了以上新款外，「ekōD Works」亦曾推出過各款妄想T-shirt，如扮撕破上衣的T-shirt，款款都十分鬼馬，還有男生肌肉版！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

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有不少買家都於Twitter分享實際效果，感覺真的十分不錯！不過亦有人故意剪爛普通T-shirt扮妄想T-shirt，實在難分真與假...

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除了與身材有關外，「ekōD Works」也推出過不少錯覺T-shirt，如與馬路、自動販賣機融為一體的T-shirt。

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這些妄想Mapping T-shirt一直深受日本年輕人喜愛，價格大約在港幣199到285不等，有興趣的朋友可到：「ekōD Works」官網國際版網購網址

Twitter原文

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