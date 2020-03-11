UNIQLO日本爆紅T恤秒速售罄　日網民列3大必買原因　香港門市有售

春天來臨，身處香港這片侷促的環境，即使站著不動，還是會全身流汗、衣服全濕。面對這種惡劣天氣，最近日本網民就在Twitter上力推一件UNIQLO新品，並指衣服外形極具「高級感」，而且物料清爽透汗。

UNIQLO 在2月推出的U Collection，其中一件採用了AIRism物料，名為Cotton Oversize T Shirt受日本網民大力吹捧，指其用料與剪裁優良舒適，是打工仔與學生哥夏季外出的恩物云云。

剪裁與過往oversize T Shirt相若，不過卻因三個原因在日大賣！（UNIQLO）

網民分析三大必買原因

U AIRism Cotton Oversize T Shirt是U collection系列其中一個款式，由前Hermes 創意總監、現UNIQLO設計總監Christophe Lemaire 操刀設計。雖然設計與過往Oversize T分別不大，不過日本網民描述，新系列開售當日，該款T恤即被搶購一空，更有網民在Twitter言之鑿鑿列出三大必買原因，認真中Point！

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網民分享穿搭方式

參考UNIQLO官方介紹，AIRism物料採用超微細聚酯纖維，能夠通過紗線內的微小通道快速吸濕分散；而且物料材質較輕薄，故過往普遍應用於內衣褲及運動系列，達到透氣與乾爽效果，也受到不少港人歡迎，記者實穿也認為非常透氣舒適。

而今次新品U AIRism Cotton Oversize T Shirt目測面料較過往AIRism系列厚。不過按官方網站介紹，新品利用雙面針織物料糅合棉與AIRism物料，據聞同樣能達到吸汗速乾功能。有日本YouTuber實穿新品後就拍片分享，「新品材質較有彈性，穿著舒適，而且較有光澤感，感覺更時尚」，適合在不同場合穿著。

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爆紅T恤香港開售

U AIRism Cotton Oversize T Shirt早在上月已經於全港開售，有興趣的朋友可以隨時前往選購。另外據了解，同樣採用AIRism Cotton的全新AIRism系列也會登陸香港，有興趣的朋友就要多加留意了！

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

同場加映：大汗體質9件共鳴事

香港夏天天氣炎熱，同樣炎熱侷促的日本也不容小看。一位日本網民多年深受汗水體質困擾，在Twitter上總結出9件大汗體質共鳴事，讓同樣極其大汗的記者看到後，仿佛遇見知音，感動到以每秒10下的速度瘋狂點頭。究竟有哪9件共鳴事呢？

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其實擁有大汗體質，又有什麼好怕呢？同樣身為大汗體質的記者就綜合了網民5大夏日自救術，讓你在炎炎夏日免除汗水的影響！

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