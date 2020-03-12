潮濕天半日頭油狂標失仙氣！專家教6招急救頭皮油笠笠│BetterU#9

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

香港天氣潮濕，每到春夏，摩卡少女的空氣瀏海就會搖身一變成為Barcode瀏海！而且現在疫情未減退，有朋友表示為衞生改變生活習慣，由以往朝早洗頭改為晚上回家後即洗頭，不過頭髪因潮濕天保鮮期極短，翌日早上起床已略見頭笠，返工返學捱到中午，髪型更完全崩壞，頭油出晒嚟！

坊間流傳爽身粉可以令頭髮變乾爽，可用來「急救」，又真唔真？相信這個也是不少香港人面對的問題，到底可以如何解決和急救大油頭！

頭髮一出門就變油！（《Lovely Horribly》劇照）

專家啊！請拯救大家的Barcode瀏海！摩卡少女就去請教美容達人袁彌明及M'Soul Hair Design髮型師Anson，教大家6招擺脫頭油！

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除頭油之外，黑頭粉刺都是大家最怕又最難擺脫的難題！摩卡少女都曾經請教過美容達人及皮膚科醫生，協助大家擊退黑頭！

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