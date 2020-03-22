減肥│黑澀會Albee實測7日食齋減肥法　前後對比網民讚：靚咗好多

開罐
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前黑澀會美眉Albee（范乙霏）外貌甜美並且擁有C罩杯好身材，忙碌工作之餘，為了維持好身材更是費盡苦心，除了健身飲食上的管理也很重要，近日她展開「7日全素計畫」，從觀察身體變化的過程中，得到意想不到的結果。

網友覺得Albee連續7天吃素後變得更漂亮。 （IG@albeefin）

Albee一直以來在飲食調整上下了很多工夫，10幾年來飲食習慣以低碳高蛋白為主，2019年短暫嘗試紅極一時的生酮，但因為生酮飲食法主要以高脂肪、適量蛋白質及低碳水化合物組成，她短暫試過後，因為自認為愛吃肉無法進入生酮狀態，最終宣告失敗。

Albee去年短暫嘗試紅極一時的生酮。（IG@albeefin）

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近期Albee希望能更接近環保，進而改變吃肉的習慣，展開了全素計畫，竟然意外讓身心靈變得平靜，也從中發現很多喜歡的蔬食餐廳，甚至有網友發現，吃素後的她變得更美、更年輕，但也有粉絲提醒她還是要注意均衡飲食，適量補充蛋白質對身體有好處。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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