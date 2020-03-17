「千年一遇美少女」山寨成AV　日本AV人氣女優奏音花音扮橋本環奈

日本AV產業競爭一向都超激烈，為了吸引客人的眼球，不少廠商都會開發各種新奇爆趣的題材，例如早前波多野結衣扮JOKER小丑。

近日，另一位人氣AV女優即將推出新作，沒想到竟然扮現時超紅的「千年一遇美少女」橋本環奈！

（Twitter@@kanade_cmore）

千年一遇AV女優？！

近日日本人氣AV女優 奏音花音（奏音かのん）於Twitter發布新作消息，沒想到主題竟是「千年一遇AV女優」，而且封面與「千年一遇美少女」橋本環奈有八九成相似，令不少網民超震驚。

AV封面會修圖乃基本動作，但此作P得似橋本之餘，亦能認得出是奏音花音，不得不佩服廠商的修圖功力。奏音她平日亦會於網上分享生活照，雖然看起來並沒有很像橋本環奈，不過也確實是名眼大大的美少女！

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說到底，要模仿橋本環奈的天使神顏，可真不容易啊！

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奏音花音今年20歲，身高166cm，於去年7月正式出道，所屬公司為「C-more」，屬於多產型的人氣AV女優，該新作將於4月13日發賣。

Twitter原文