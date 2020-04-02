韓網瘋傳｜平凡女生暗戀男神3年高招成功收割　連女神也敗給她！

年輕時談的戀愛，總是羞澀又美好的。最近，韓網瘋傳一段真實的愛情故事，不少網民看完之後，都說「好像看了一齣青春偶像劇」。事主於3年前，即是她高中一年級的時候，喜歡上學校的男神，並於高中3年級畢業禮上，成功「收服」了男神。到底二人是怎樣開始？

事主於高中一年級開始暗戀男神同學／《A TEEN 2》劇照

到底男神是怎樣被她收服？／《A TEEN 2》劇照

最近，一篇名為「暗戀了他3年之後終於修成正果」的文章，在韓網有很高人氣。發文的事主是一名19歲、正在就讀大學一年級的女學生。她表示，從高中一年級開始，自己就喜歡上當時在學校有很高人氣的男同學。該名男同學又是班長，又是學生會會長，加上長相清秀，所以很受女同學歡迎。原本一直沒有打算向他告白的事主，終於在高中三年級因為「一個契機」而開始跟他變得親近。到底二人是怎樣開始？

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校園的愛情故事，總是很甜蜜。早前，另一名韓國男生於網上分享自己的故事。他在中學的時候，原本是一名不愛讀書、成績很差的「壞學生」。但因為女神的一句話，令他奮力考進大學。

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