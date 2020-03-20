日本6年前最後僅存飛女近況曝光　兇狠江湖大姐變可愛溫柔媽媽

飛女（スケバン），是日本70至80年代末盛行的叛逆文化，意指一些不良少女，穿著標誌性長裙制服，閒時聯群結隊蹲在路邊抽煙，口角動武爭地盤是她們的日常。不過，近年飛女於日本已經消聲匿跡，可算是絕種了。

有日本節目於6年前在大阪找到一位碩果僅存的飛女，近日再度拜訪她，發現她已經「不復當年勇」。

不少日劇亦以飛女為題材。 （《今日から俺は!!》）

日本飛女正式絕種？！

這位少女叫 藤本麗夏，6年前接受節目《水曜日のダウンタウン》訪問，昔日15歲的她穿著一身飛女打扮，而且目露兇光，宛如稱霸一方的大家姐。

但節目近日再度拜訪，發現這位日本最後飛女竟然從良，更變成可愛溫柔的美少女，而且還是個2歲男孩的媽媽...

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想不到日本最後一位飛女最終還是從良，難道這就是母愛的偉大嗎...

同場加映：

日本電視台節目《マツコ会議》早前曾採訪GAL系時尚雜誌《egg》的模特聚餐，20年前超紅的辣妹組合「ゴングロ3兄弟withU」亦在場，沒想到正常裝扮的她們竟全是美人，而且已年屆40！

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