N號房｜主謀「博士」5個扭曲人格　心理學者：他沒把女性當生命　

韓國近日發生大型網路性犯罪事件「N號房」事件。至少74名女性（包括16名未成年者），在被威迫的情況下，成為多個Telegram群組的「奴隸」，期間她們被迫裸體自拍、自慰，甚至被多名男子輪姦、下體被塞毛蟲。

眾多Telegram群組中，以「博士」開設的3個付費房最為猖狂。博士的身份日前被媒體公開，他是25歲大學畢業生趙周彬，而且是成績優異模範生。韓國京畿大學犯罪心學家接受CBS電台訪問時，分析博士的心理狀態。

受害女性至少74名／《Spotlight》截圖

「Ｎ號房」案情震撼社會，韓國人紛紛要求公開疑犯的樣貌和身份資料。日前，SBS電視台公開了「博士」的身份和容貌，他是25歲的大學畢業生趙周彬（譯音）。他在大學期間，是校報的記者，平時亦會經常去做義工，而且成績亦算優異。犯罪心理學家李秀晶，日前在CBS電台節目上分析關於他的心理狀態，並指他有雙重人格。

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26萬人付費看74名少女被性虐

N號房事件，由2018年下半年開始發生，一名自稱「godgod」的網民於Telegram上開設多個群組，每個群組都有2至3個女生作奴隸，她們被威迫拍攝性剥削照片或影片。雖然他和第二代掌管人「watchman」已於2019年2月及7月消失，但之後衍生了很多類似的群組，其中以「博士」開設的3個付費群組最為猖狂。

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