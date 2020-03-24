N號房｜遇性騷擾唔好意思出聲？心理枷鎖難衝破？專家教5招應對

韓國近日爆出大型網絡性侵案「N號房」事件，觸發超過225萬人參與網上聯署，要求當局公開疑兇資料。事件喚起大家對網絡性騷擾的關注，臨床心理學家鄒凱詩分享若身邊有朋友不幸遇上性騷擾/性侵犯，家人和朋友的支持是關鍵。

近日「N號房事件」震撼韓國！事源2018年下半年開始，有人於通訊程式Telegram經營1號至8號房（房即指聊天室，俗稱「N號房」），讓加入的人於群組內分享淫穢資訊、照片、影片，並要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性虐行為，據報竟多達26萬人付費觀看這些令人髮指內容！《開罐Opener》為大家整理了事件的8個重點，助你了解清楚事件的來龍去脈。

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臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）指，若不幸遇上性騷擾/性侵犯，最重要是向家人、朋友或NGO機構如風雨蘭等求助。鄒凱詩指這絕非單單只是出現於韓國的個別事件，也許在中國內地或香港已經發生，只是未被揭發，建議家長及老師從初中開始，應提醒年輕人或會遇上類似事件的危機意識。若不幸遇上性騷擾/性侵犯難以啟齒？鄒凱詩分享5點讓事主衝破心理枷鎖。

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