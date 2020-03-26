《動物之森》動物森友會5大黑暗面　網民嘆遊戲太像殘酷現實

最近Facebook、Instagram《動物之森》系列最新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）的截圖洗版，看來不少人都已經入坑成為了無人島開荒者的一員。不過有台灣一位醒水網民就在PTT討論區上發文詢問「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」，掀起了不少網民瘋狂熱議。

Switch新作《集合啦！動物森友會》推出不久，不少人都不能自拔，晚晚玩通宵。新作設計原意為社交模擬遊戲，跟足真實時間運作，玩家居住在無人島上，結交動物朋友並進行各種活動，釣魚種花，過著田園生活，相當簡單寫意。

不過，台灣PTT討論區上一名網民卻留言，指雖然《動物之森》看似是一款和森林動物快樂過生活的輕鬆小品，但一進遊戲卻發現美夢幻滅，想要償還高達數十萬元的房貸，就要每天不間伐木、除草和釣魚來賺取金錢。他更與網民齊齊數爆遊戲中5大滅絕人性、兒童不宜、看透社會的黑暗面。

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網民們言之鑿鑿數爆5大黑暗面，在貼文內一句哀嘆：「這到底是啥遊戲？適合小朋友嗎？」下方有網民回應道：「被你講得好黑暗」、「完全被畫風欺騙了！」，有種重新認識世界的感覺。

不過，有一群鑽研《動物之森》另類玩法的玩家在下方留下遊戲截圖，向樓主「炫耀」自己玩爛《動物之森》的方法。相信即使不按正規劇情還房貸，也可以開闢這種另類玩法得到樂趣吧！

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