2020日本最美女大學生誕生　上屆冠軍SKE48成員　今屆網民超失望

日本每年都會舉辦各種選美比賽，當中包括選出日本最美大學生的「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2020」，即使現在疫情肆虐，比賽仍於昨天（26日）如期舉行。

今年一共有20名來自全國不同大學的參賽者入圍決賽，到底誰是日本最美大學生呢？

（missofmiss.jp）

由於新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本屆賽事首次閉門進行，不設觀眾入場。

優勝：西脇萌

今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。

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+ 15 + 14 + 13

而準優勝（亞軍）有兩位，分別是來自成蹊大學經濟學部的3年級生 松本楓加（21歲）；以及來自千葉大學教育學部的1年級生 森下花音（19歲）。

準優勝：松本楓加

+ 9 + 8 + 7

準優勝：森下花音

+ 11 + 10 + 9

不過網民似乎對賽果不太滿意，日本2ch論壇不少人表示失望，留言「參賽者的照片跟真人差太遠了吧」、「日本一女大生也就這樣？日本也完蛋了...」、「這只是班上的中上等級吧」

與其他參賽者相較之下，冠軍的西脇萌也算是實至名歸，起碼照片跟真人差距不大...

參賽者無修圖照片

+ 16 + 15 + 14

去年優勝者：中村優花（前SKE48）

+ 5 + 4 + 3

重溫完整版：日本全國大學校花校草比賽 網民：男生冠亞差距太大了吧...