2020日本最美女大學生誕生　上屆冠軍SKE48成員　今屆網民超失望

撰文：抹茶仔
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日本每年都會舉辦各種選美比賽，當中包括選出日本最美大學生的「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2020」，即使現在疫情肆虐，比賽仍於昨天（26日）如期舉行。
今年一共有20名來自全國不同大學的參賽者入圍決賽，到底誰是日本最美大學生呢？
（missofmiss.jp）
由於新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本屆賽事首次閉門進行，不設觀眾入場。
優勝：西脇萌
今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。
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而準優勝（亞軍）有兩位，分別是來自成蹊大學經濟學部的3年級生 松本楓加（21歲）；以及來自千葉大學教育學部的1年級生 森下花音（19歲）。
準優勝：松本楓加
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準優勝：森下花音
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不過網民似乎對賽果不太滿意，日本2ch論壇不少人表示失望，留言「參賽者的照片跟真人差太遠了吧」、「日本一女大生也就這樣？日本也完蛋了...」、「這只是班上的中上等級吧」
與其他參賽者相較之下，冠軍的西脇萌也算是實至名歸，起碼照片跟真人差距不大...
參賽者無修圖照片
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去年優勝者：中村優花（前SKE48）
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重溫完整版：日本全國大學校花校草比賽 網民：男生冠亞差距太大了吧...