平凡女生對補習社男神一見鍾情　對方一個舉動令她決心告白！

「問愛戀易學難精可否惡補」，雖然世界上未必真的有「明愛暗戀補習社」的存在，不過相信不少人都曾經在補習社遇上心上人。最近，一名韓國女生於網上發文，分享自己近日於補習社遇到的事情，網民看後直呼「這不是在偶像劇才會有的情節嗎！」

事主在補習社遇到心上人／《意外發現的一天》劇照

到底她如何知道男同學也喜歡她？／《意外發現的一天》劇照

為了考上大學，不少學生都要在放學後參加各式各樣的補習班。對大部份學生而言，補習比上學是更痛苦的事，但對以下這一名女生而言，每天放學去補習卻是她「生活的動力」。她是一名韓國的高中生，一年前在補習社遇上一名男同學，並對他一見鍾情。原來她以為自己一直在單戀對方，但最近她因為「一件事」，令她下定決心向對方表白。

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學生時期談的戀愛，總是羞澀又美好的。早前，一名韓國女大一生於網上分享自己跟男朋友談戀愛的故事。她在高中一年級已經開始暗戀對方，因為對方當時是校內很有人氣的男神，所以她一直沒有跟對方表白。但是，後來他們因為「一個契機」，開始變得親近，到底是發生了甚麼事？

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