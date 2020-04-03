姜丹尼爾女伴舞靚絕全場　網民讚女團C位級美貌：可直接出道！

WANNA ONE C位出身的人氣歌手姜丹尼爾（Kang Daniel），日前發行首張迷你專輯，全面展開宣傳活動，在各大音樂節目中表演主打曲《2U》和《Jealous》。姜丹尼爾除了人紅、歌紅之外，就連他的女伴舞亦因為這次的活動而人氣急升。不少網民都認為她的外表超搶鏡，甚至稱她為「女團C位級」人物。

3月24日，人氣歌手姜丹尼爾發行首張迷你專輯《CYAN》，以《2U》和《Jealous》雙主打曲，登上各大音樂節目打歌。在觀賞《2U》舞台的時候，網民卻「錯Focus」，將焦點放在姜丹尼爾身邊的一名女伴舞身上。

《THE SHOW》截圖

在打歌節目播出之後，「姜丹尼爾back dancer」、「姜丹尼爾超美女伴舞」等關鍵字隨即登上韓網的熱搜榜。不少網民都大讚這名女伴舞的外表，認為是「女團C位級美貌」，更有人認為她「可以直接出道」。

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網上未有透露其名字，只知她是《PRODUCE 101》舞蹈導師崔俊英所屬公司FREEMIND旗下的dancer。該公司除了專門訓練伴舞之外，還會為偶像歌曲進行編舞創作，IZ*ONE的《Fiestar》、邕聖祐的《Gravity》、Apink《%%》等，都是他們的作品。而上述的女伴舞，亦曾經當過泰民、李起光、Somi、IU的伴舞。

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