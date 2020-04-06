UNIQLO X GUNDAM｜高達UT系列登場兼換購限量版模型！附換購方法

UNIQLO一向都有跟其他品牌合作推出UT系列，早前就公佈消息，將再度聯乘高達GUNDAM推出限定聯乘UT系列，並將推出限量特別版模型，引起不少日本網民及高達迷關注。記者率先取得限量版模型，即刻睇開箱圖片！

最近香港UNIQLO在網頁宣佈將於4月13日早上9時開售UT系列。作為為高達模型40周年的合作企劃，今次UNIQLO X GUNDAM「GUNPLA 40th」UT系列將會推出兩款限量模型，《開罐Opener》率先將限量版模型拿上手，即刻同大家驗明兩款模型的正身！

今次聯乘系列包括兩組限量版模型 —— 元祖高達及紅彗星渣古。（吳嘉俊 攝）

今次聯乘系列包括元祖高達及紅彗星渣古兩組限量版模型，大致設計與前作接近。不過今次配色由前作紅白配色基礎上添加黑色元素，整體感覺對比下較前作更細膩精緻。到底是否值得入手？就要看看下方實物細節位了！

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雖然說是限量特別版模型，不過相信高達迷們都知道，今次模型入手難度不算高，只要於香港UNQILO任何門市或網上商店購物滿$250，當中包括一件「GUNPLA 40th」UT系列的商品，即可以隨機獲得一盒模型。

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UT系列印花有驚喜

一改「毒男T恤難配搭」的壞印象，今次UT系列有驚喜。前作以動畫版圖案為主題，而今次UT系列5款圖案設計則圍繞「高達模型40周年」主題，將模型盒元素服裝化。參考官方商品相片，服裝圖案較為簡潔利落，而且細節較過往其他UT系列豐富，定價$99。

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