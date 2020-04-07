MUJI無印良品限時優惠　家居/個人護理/服飾產品7折起　最平$23

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍然肆虐，不少人都留在家中無事幹，無印良品MUJI最近推出限時優惠，不少熱賣商品都有低至7折優惠，折後只需23元起就能入手！

遲遲未等到「MUJI week無印良品週間」，不過無印良品MUJI在疫情嚴峻的時候推出了「健康生活優惠」，購買指定服飾、生活用品及個人護理用品，會有低至7折優惠。優惠期由即日起至4月26日，有興趣就要把握機會了！

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今次「健康生活優惠」較集中於家居用品，比較適合因疫情影響留在家中，想要整理家居的朋友。另外無印良品同期亦有另一「良感生活優惠」，優惠期則由即日起至19日，主打家具及收納用品，其中不乏日本收納達人推薦的收納好物，全部9折發售！

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較為可惜今次優惠並不包括較受港人歡迎的和菓子零食。不過日本「MUJI week無印良品週間」剛剛結束，相信很快就會輪到香港，相信到時優惠將會更加吸引。有興趣的話不妨留待香港舉辦大型優惠活動才一次過掃貨！

同場加映：無印良品MUJI好物推薦

無印良品MUJI的商品風靡日本，其商品就多次在社交媒體爆紅，更引申出各式各樣的收納及理財方法，記者就挑出其中兩款大熱商品，並簡介使用方法，睇啱不妨一次過入手。v不過要注意，然以下兩款商品並不包括在今次「健康生活優惠」，有興趣就要正價入手了！

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EVA拉鏈袋（EVAケース）

這款小型收納袋售港幣$10起，而且推出了不同款式，方便收納大小物品，因此成為了收納達人的新寵，並引申出風靡日本網絡的「MUJI收納法」。EVA塑膠材質本身不易損爛，即使放置剪刀利器等物件也不易破損，夠耐用。有網民就在Twitter大讚好用，更列出了四大優點推薦大家入手！

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纖維旅行盛載證件套（パスポートケース）

纖維旅行盛載證件套內間隔清晰齊全，能夠不用對疊放入紙幣、另外也能存放零錢、記事本；而且中央附有塑膠拉鍊袋，額外增加儲存空間，相當方便管理開支。有實測MUJI理財法的網民們在社交媒體分享經驗，普遍認為容易上手，方便管理，獲得一致好評。

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