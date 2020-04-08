復活節｜Fjällräven/Ad-lib時代廣場開倉1折起　Palladium鞋$220

復活節假期不少品牌或商場趁機減價，像銅鑼灣時代廣場舉辦開倉大特賣，由即日起至13日，Fjällräven狐狸袋、Champion、Ad-lib等多個時尚運動服飾品牌低至1折發售，有興趣就不要錯過。

最近經濟市道差，難得見到開倉，竟然發現Fjällräven三款款背囊Kånken Classic、Kånken Mini及Re-Kånken減價至$400起！

Fjällräven作為戶外品牌已經為港人熟悉，而其出品的Kånken背囊系列更曾在香港興起熱潮。Kånken背囊系列選色一向比較大路，因此也不需擔心過季難配搭，今次減價絕對是入手好機會。

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Champion、Ad-lib、Palladium等多個品牌一折起

今次開倉共有48個品牌商品減價發售，其中較受關注品牌包括Ad-lib，Champion的服飾，以及Palladium、Reebok的波鞋商品。

不少港人都擔心「開倉冇好嘢」，不過據記者觀察，在場售賣款式雖然為上季商品，不過款式不難襯搭。其中Palladium中筒鞋配色有驚喜，除了較容易配搭的白色，更有少女必備的灰藍、淡黃、雅綠色選擇，全部款式售$220。

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另外ad-lib除了有上季大熱的狗仔系列，柴犬、哥基等印花Hoodie齊碼發售，另外夏季T恤也有不少選擇，按商品類別只售$80起，有興趣就要即刻按圖看貨！

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同場有售抗疫用品

除了以上品牌，特賣場仍有多個品牌減價發售商品。因應最近新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，同場有售多款抗疫用品如無酒精搓手液及消毒產品，襯復活假期到場掃貨就不要錯過了！

【名牌運動服飾特賣 · 詳細資料】

🏠地點：時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 🏠日期：2020年4月8日 至 4月13日 🏠時間：11:00 - 20:00

【條款及細則】

※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS)、信用卡(VISA/Master/AE) ※ 不接受任何電子支付方式 ※ 以上優惠資料以官方公佈為準

MUJI 4月限定優惠 家居/個人護理/服飾產品7折起

無印良品MUJI最近推出限時「健康生活優惠」，由即日起至4月26日，購買指定服飾、生活用品及個人護理用品，會有低至7折優惠，折後只需23元起就能入手！

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今次「健康生活優惠」較集中於家居用品，比較適合因疫情影響留在家中，想要整理家居的朋友。另外無印良品同期亦有另一「良感生活優惠」，優惠期則由即日起至19日，主打家具及收納用品，其中不乏日本收納達人推薦的收納好物，全部9折發售！

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