日本超正偶像因疫情取消演出　家中無聊數粟米粒、草莓種子爆紅

現時新型冠狀病毒肺炎（COVID-19)疫情肆虐，不少人都在家工作，或被迫放無薪假，終日困在家中。但每天都對著家中四面牆無所事事，很容易會閒到發慌，甚至出現奇怪行徑...

近日有日本網民發現一位女偶像因為疫情而取消演出，在家太閒沒事可做，竟然開始數粟米、士多啤梨上的種子數量，笑翻不少網民。

（Twitter@kangfoo4）

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結果該文馬上於Twitter瘋傳，引來超來網民圍觀，馬上登上Twitter熱門首位，不少人紛紛笑言「無論有多閒也不會這樣做吧...」、「這是貴重的研究結果」、「想她挑戰明太子看看」。

（Pinterest）

這位偶像叫 吉川友，現時27歲，曾為早安少女同屬公司「Hello!Project」旗下組合「Milky Way」成員，現以歌手、藝人身份進行活動。

這次意外爆紅後，吉川友於個人Twitter呼籲網民停止分享，笑言「人家將來嫁不出了」。

吉川友曾推出超高質的寫真集

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吉川友亦與另一名藝人ぱいぱいでか美組成「吉川友にぱいぱいでか美」，曾推出過單曲「最高のオンナ」。

即使這些年來都人氣平平，但吉川友仍努力堅持藝能活動，希望她這次能乘著這勢頭翻身吧！

Twitter原文

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