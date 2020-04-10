新垣結衣15年不變美貌被讚不老不死　網民熱數12位日本凍齡名人

相信不少人都認識日本國民女神 新垣結衣，原來她第一套參演的電視作品已是15年前的《Sh15uya》，不過今年將踏入32歲的她依然保養得宜，近日更成為網上的熱門話題！

近日Twitter有網民整合新垣結衣這些年的外貌變化，結果發現她15年間都沒太大變化，在她身上完全看不到時間的痕跡！

（Twitter@JOJOkirst）

不變美貌被讚不老不死

近日新垣結衣的凍齡美貌成為網上熱話，有網民曬出她15年間的美照，大讚她「不老不死」，馬上於Twitter瘋傳，亦有不少人留言附和「究極生命體」、「中途又開始變年輕了」、「真的完全沒變啊」。

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網民熱數12位凍齡名人

除了大讚結衣的不老神顏外，不少網民亦熱數其他凍齡名人，如有「不老不死吸血鬼」之稱的荒木飛呂彥、近日又再推出寫真的深田恭子、搖滾天王HYDE等等。

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每天照鏡時都感覺到自己一天一天變老，但為何這些男神女神都好像不受時間影響啊...

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