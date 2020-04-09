動物之森／動物森友會│復活兔相當有嫌疑　6大疑點嚇到網民起雞皮

任天堂《動物之森》系列最新作 Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）推出大半個月，4月1日至13日是期間限定的復活節活動，復活兔角色蹦蹦會到島上向大家簡介並收藏復活蛋！不過不少網民就發現蹦蹦相當有嫌疑......

「呢隻兔相當有嫌疑！」《動物之森》復活節活動迎來尾聲，第一天來過說明情況的兔子蹦蹦，會在13日再次出現於各位的島上，伴隨而來是整個島都是蛋的慘況......不過今天並不是要談論復活蛋，而是兔子蹦蹦！

就是牠！疑點重重的兔子！（Tom Nook Nintendo@twitter）

不少網民都發現這一隻兔子疑點重重，極度懷疑牠並不是兔子，而是扮兔子的人！一起來看看網民的推斷吧！

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將這隻奇怪的兔子關起來！（網上圖片）

不少人都因為最近「釣極都係蛋」而遷怒這一隻兔子蹦蹦，更有眼利網民在首天就發現這一隻兔子有可疑，進而把牠先「監禁」起來！不過目前為止，官方都並未有正式聲明這隻兔子是人，一切都是網民的黑暗推理。不如大家都趁活動最後一天，試試看激怒這一隻兔子吧哈哈！

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