韓國國會選舉報道大玩特技　候選人被逼跳舞、扮燈神超爆笑

韓國日前舉行國會議員選舉。雖然新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，但仍然無阻韓國人履行公民責任的決心，投票率超過6成。想知道最新的選情，除了可以在網上查看有關資料之外，不少人都會選擇看電視的新聞直播。而不少韓國電視台都會在選舉報道加特技效果，令原本無趣的畫面變得非常搞笑，《Opener》為大家整理當中最搞笑的片段，候選人被P成燈神、Lady Gaga等造型，讓大家輕鬆下。

投票率創新高

根據韓國中至央選舉管理委員會的統計資料，今屆國會議員選舉的投票率高達66.2%，比上一屆的58%高出6.8%，總投票人數達469萬6891名，比釜山、蔚山的人口加起來還要多，創下28年來的新高。

直至4月16日早上的點票結果，執政黨共同民主黨與同盟黨派共同市民黨已取得接近180席，即國會席數五分之，是自1997年韓國實行宣選制度後，首次出現的「超級執政黨」。

戰況最激烈的，相信就是首爾中路區的選情，由前總理民主黨的李洛淵，對統合黨代表黃教安，最後由李洛淵得勝／MBC新聞截圖

電視台玩特技報道選情

每逢有政治選舉，韓國電視台都會全天候報道相關的情況。為了突圍而出、吸引更多觀眾，近年來，電視台在報道選舉的時候，都會加入很多特技，令原本嚴肅的新聞變成非常有趣的畫面。今年，有電視台將候選人P成燈神、Lady Gaga等人物，引起網民熱烈討論。

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同場加映：玄彬、孫藝珍真戀愛？

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