KAKAO FRIENDS聯乘Catalog推限量服裝精品　網店率先開售$39起

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，仍然不阻韓流襲港！Catalog近日與KAKAO FRIENDS合作聯乘主題角色造型商品，當中除了Ryan及Apeach的得意Print Tee，更有幾款周邊商品，最平只售$39！

韓國卡通人物KAKAO FRIENDS近年人氣高企，多次與不同品牌合作。今次聯同Catalog推出限量聯乘系列，多款服裝產品得到Ryan及Apeach加持，可愛指數即刻爆登！

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T恤設計款式多，除了基本Logo Tee和密鋪式Print Tee外，更有易襯百搭的Pocket Tee。在選色上，除了採用Ryan黃及Apeach粉，另外加入了黑白型格配色，定價$299起。

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除了以上T恤外，Catalog於今次KAKAO FRIENDS聯乘系列中推出小物袋、雨傘、襪子等精品小物，外貌可愛之餘兼備實用性，定價$39起。

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聯乘商品由即日（17日）於Catalog網店率先開售，而香港門市則要待至4月22日才正式開售。

Catalog同時推出兩款限量精品。只要在門市或網店購買任何KAKAO FRIENDS x Catalog系列商品，即可以$199加購Ryan 可攜式攪拌器；另消費滿$1,000，則另外獲贈KAKAO FRIENDS Ryan 雨傘。想快人一步的朋友就要到網店選購了！

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

同場加映：韓國黏土達人幫Ryan製50多款造型 變身比卡超、藍精靈零違和感

韓國卡通人物Kakao Friends，除了在韓國有一定人氣之外，近年來更開始進軍海外，吸納全球粉絲。一名韓國的紙黏土手作達人替Ryan製作阿拉丁燈神、比卡超等多個可愛造型，可愛爆登！

【衣服造型篇】

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【卡通人物篇】

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