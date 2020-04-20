《動物之森》媽媽級忠粉去世　孩子再登陸遊戲竟發現母親生前訊息

任天堂《動物森友會》（又稱動物之森）系列最新作 《集合啦！動物森友會》作為一個輕鬆向社交遊戲，玩家能夠自由打造島嶼，為主角換上服裝，最適合在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，宅家徹夜遊玩。

但當你以為只有年輕人為遊戲瘋狂賣肝徹夜不眠，其實遊戲也受到不少高年齡層玩家喜愛，日日登入遊玩。上月美國一位87歲婆婆就因累積遊玩《動物森友會》前作時數長達3580個小時，而引起不少網民關注。除了這個窩心故事外，最近有人發掘出另外一個洋蔥故事，賺盡網民眼淚。

👇👇👇 87歲婆婆累積遊玩3580個小時 👇👇👇

隨著《動物森友會》全球爆紅，有網民就在社交媒體中找到一則15年前發生的《動物森友會》的感人故事 —— 一位母親給孩子的禮物。

故事源自韓國網民 LoLieL 在 2005 年寫下的網絡日記。他提到自己在2003年購買了《動物森友會》給媽媽遊玩後，媽媽就立刻沉迷在遊戲世界，但在他而言卻難以理解媽媽著迷遊戲的原因。直到媽媽去世後一年多，LoLieL 再次登入《動物森友會》，才發現媽媽在遊戲中暗埋的信息。

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雖然不是個個媽媽都有玩《動物森友會》，不過也有網民也表示在遊戲中與NPC母親相處，在不時收到的郵件中感受到一分額外的母愛。只能說《動物森友會》的細節與人性化的社交設計十分細膩，在網絡世界中，成功拉近了人與人之間距離吧！

👇👇👇 點擊看NPC媽媽來信 👇👇👇

同場加映：齊數棄Game10個理由

雖然《動物森友會》情節細膩非常Warm，不過有些遊玩細節卻異常地令你想棄Game。究竟有哪十個讓你想原地爆炸的棄Game瞬間呢？

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剩低仲有咩理由？即刻按連結看更多：動物森友會玩家大呼難頂 齊數10大棄Game瞬間