細思極恐│韓國熱爆超恐怖真人真事動畫　二手碌架床的詭異事件

相信不少人小時候都曾經擁有過碌架床，對上格床有種情意結，非常喜歡睡在上層。但你又有否想過，一張碌架床，竟然會帶來很多詭異事？最近，韓國YouTube漫畫頻道마나툰上載了一條短篇動畫，故事講述一對姊弟起初因為一張二手碌架床而非常興奮，但後來卻因為這張床而非常害怕......

故事內容是真人真事

韓國YouTube漫畫頻道마나近日上載了一條短篇動畫，故事是觀眾投稿的真人真事，講述一對小姊弟原本超渴望擁有一張碌架床，後來他們的叔叔從前屋主手上得到了一張看上去很新淨的二手碌架床，並轉讓給他們。兩姊弟起初因為這張碌架床而非常高興，可是，睡在上層的姐姐發覺，自從有了這張床之後，詭異事便不斷發生......

兩姊弟因為得到碌架床而十分高興／YouTube@마나툰

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同場加映：韓國爆笑短篇動畫

除了恐怖題材之外，韓國近來亦興起一種搞笑的短篇動畫。當爸爸手機連接了車上的藍芽，卻發現播放項目是A片的時候，你會如何替爸爸化解危機？

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