新冠肺炎｜戴口罩常被誤會黑面難相處？心理學家教4招蒙面溝通術

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，口罩成為必需品。在過去數月每天戴口罩的日子，有否被人誤會「黑面」難相處？

《她很漂亮》劇照

在過去日日戴口罩蒙著臉的日子，看不見對方臉上喜怒哀樂的表情，總覺得人與人之間的相處溝通有點單調，有否曾因戴口罩而被誤會「黑面」難相處呢？

馬薩諸塞大學腦神經及心理學教授Susan Whitbourne 指，雖然戴口罩後無法輕易閱讀對方的臉部表情，但有實驗發現其實大部分人能憑眼睛，準確理解對方情緒。不想再被誤會心情差或「黑面」？Whitbourne教授分享4招蒙面溝通術。

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情陰霾下，無力感來襲，我們能如何緩解？《開罐 Opener》請來臨床心理學家鄒凱詩，教大家7招緩解新冠肺炎疫症下的無力感。

曾有不少香港人認為，政府連廁紙供應都保不住。（資料圖片／余俊亮攝）

鄒凱詩指去判別自己是否過份焦慮，首先可與自己身邊人比較；第二，冷靜考慮自己實際需要；第三，你有否因為擔心而引致失眠、食慾不振、或因而與家人爭吵。「例如家人勸你唔好再買，但你都唔理，寧願同佢嗌交。呢啲都係一個反映。」

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