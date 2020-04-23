日本YouTube流行拋胸博收視　各種機心晒巨乳網民狂呼：馬上訂閱

現時網絡商機處處，不少人都想成為KOL賺大錢，不過競爭亦十分激烈，要突圍而出也絕不容易！

近期日本YouTube界有不少「後起之秀」，在短時間內獲得大量觀看次數以及吸引大量粉絲，但她們都有共通點，就是很懂得賣弄自己的「長處」。

（Twitter@acrossyuyan）

近日有位日本網民於Twitter發文，表示自己因為新冠肺炎疫情，留在家中太閒，便打算在YouTube自學料理技巧，怎料發現了「驚為天人」的教學頻道。該文隨即被瘋傳，吸引不少網民圍觀，留言表示「雖然跟影片無關，但料理看起來很好吃」、「在家也能開心抗疫」、「能滿足人類三大欲求其中兩個」。

其後亦有不少人分享各種類似的頻道，發現原來近期YouTube上充斥著各種主題的賣弄身材影片，如砌高達模型、書法、彈琴等等，當中以煮食頻道最多。

點擊圖片觀看9位好身材YouTuber

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以上頻道的共通點除了都是以胸部作賣點外，網民留言都清一色跟影片主題無關，大多都集中討論身材...

Twitter原文

YouTube頻道

ママはお料理勉強中

しゅうまつのゆうか

Pan Piano

こけぱぱ サブチャンネル

応援お姉さん

ななチャンネル

コスプレクッキング

まクッキング

びすとろ先生

同場加映：

日本一位YouTuber引起全城熱話，全因她想出一個最有效兼最吸睛的方法賣廣告，簡直就是廣告及YouTube界的天才、先軀！

（Instagram@kuma.cooking）

廣告革命三步曲

這位身材姣好的女生於3個月前開設YouTube頻道，名為KumaCooking（くまクッキング），自稱自己是普通的OL，喜歡分享簡單料理的做法。最多播放次數的影片正是她的出道作，現已達40萬。

不過，由首支影片開始，網民留言基本上全都集中討論她的身材，令她曾幾度穿上「Look at my dish」T-shirt，希望網民將目光放回她的料理當中。可惜網民仍敵不過「萬誘引力」的法則，繼續大讚她身材，結果她靈機一觸，運用自己的優點，以最吸睛的地方賣廣告！

↓↓↓結果真的有不少廣告商贊助↓↓↓

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↓↓↓網民的影片留言亦十分精彩↓↓↓