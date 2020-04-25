偷看伴侶手機釀分手？10個出軌徵兆揭穿渣男面目｜拍拖要考牌#28

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內地網紅周揚青 (Grace) 與台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 相戀9年，女方突然微博發文指與小豬已經分手一段時間，並自揭分手原因是看了小豬的手機，發現他長期與身邊工作伙伴有不正當男女關系、更「經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』，鬧爆小豬是渣男。

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但沒有人會額上寫著「渣男」二字，究竟要如何才能揭穿潛伏在身邊的「隱性渣男」真面目？討論區有網民總結10個渣男出軌徵兆，若交往時發現物邊的他有以下幾個行為，當心他可能就是渣男！

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以為他是暖男，誰知卻是超會掩飾的渣男？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，經「渣男往往臉皮厚，大膽，善於撒謊，不太受道德約束，花招詭計多，不負責任。而這些特點，恰恰擊中了女人的要害」。

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