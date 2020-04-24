日本YouTuber教「出軌也能獲原諒方法」　網民大讚超中肯：必學！

近日「亞洲舞王」羅志祥（小豬）跟內地網紅周揚青宣布分手，女方其後爆料指小豬私生活荒淫，幾乎每天都約其他女生，馬上成為全城熱話。

日本人氣YouTuber大松繪美曾拍片分享「被發現出軌也能獲原諒」的方法，不少網民大讚中肯，近日亦因小豬事件再度成為內地網上熱話。

（《獣になれない私たち》）

大松繪美表示男人被發現自己劈腿、出軌後，都會想盡辦法求原諒，但都不外乎這幾招：

【1】真誠道歉

【2】發誓沒有下次

【3】送禮物

【4】甚麼要求都答應

【5】來個愛的告白

大家覺得以上哪招才是正確答案呢？看看繪美的分析及小劇場吧！

↓↓↓點擊圖片或影片觀看↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

相信不少人也猜到了！正所謂，「一次不忠，百次不用」，即使能獲得原諒，但對方心中始終還是會有根刺，所以大家還是好好愛惜另一半吧！

同場加映：Iphone 4個步驟即知伴侶行蹤？！

日本富士電視台節目《レディース有吉》早前介紹Iphone的隱藏功能，不用事前安裝任何app，只需按4下就知伴侶近幾個月的所有行蹤！

而且當中紀錄還超詳細，包括到訪次數、到達及離開時間等等。

↓↓↓點擊觀看圖片教學↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

命中率奇高

節目還特地找來一對夫婦及節目工作人員進行測試，發現他們均有疑似出軌或去色情場所的紀錄...

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

影片連結：日本節目超強教學 Iphone隱藏功能 4個步驟就知伴侶有否出軌？