韓網列出5個演員與偶像最大分別　偶像專業擺pose、演員尷尬比心

開罐
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在韓國演藝圈，整體可以細分為偶像及演員，雖然大家都是韓星，但兩者的行為表現大不同。雖然不少偶像因組合解散而轉做演員，但表現始終跟其他演員有別。近日，韓網NEWSNACK列出5個演員與偶像的分別，單從擺pose已經可以分出誰是演員、誰是偶像出身。

2017的劇集《花郎》，演員陣容強勢，有朴炯植、V、崔珉豪等偶像出身的演員。／OSEN圖片

2016年的《步步驚心麗》亦一樣，除了有李准基、姜河那等大勢演員之外，亦有大勢偶像伯賢坐陣。／OHMYSTAR圖片

演員與偶像出身演員的5大分別

雖然演員和偶像都是韓流明星，但因為他們所接受的訓練有所不同，面對的場合亦不同，所以習慣自然亦有所不同。想知道如何分辨這兩者其實很容易！韓網NEWSNACK近日列出5個演員與偶像出身演員的5個分別，單從擺POSE已經可以看出來了！

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同場加映：外國粉絲票選年度最美女偶像

最近，外國網站King Choice舉辦投票，選出粉絲心目中「2020年最美韓國女idol」，當中不少組合的門面成員都有入選，有一團更全員入選頭5名！

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