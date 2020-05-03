【性愛那些事#48】揭秘女生5大性幻想　這個場景她們都曾想像過

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

女生的性幻想一向比較神秘，到底女生們平時都在想甚麼呢？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，今次由女生的角度，向大家女生揭秘書女生的性幻想內容。

女生的性幻想可以分為5種，當然內容細節方面不同女生會有異，如果了解到她們的想法，男生們也許可以更易滿足女生呢！不過也有一些注意位，忽略了的話，分分鐘會造成不可挽回的傷害呢！

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Cindy的頻道定期製作網上節目談性經，大家可以去關注一下喔。

短小精幹的丁丁，較易令女生高潮？早前教過大家分辨丁丁的四種硬度，今天就跟大家說說，丁丁長度的分類吧！雖然男生們都很在意自己的長度，但也要知道，丁丁可不是愈長愈好呢。不同長度的丁丁，也有不同的好處。

立即CLICK入內文看全文：【性愛那些事#45】丁丁長度分6級各有所長 不同SIZE有不同用法？